Сутички в День перемоги: в Одесі відбирали ножі, а в Києві постраждав поліцейський

У столиці був поранений поліцейський, а в Запоріжжі начальнику патрульної поліції поцілили газом в очі.

9 травня у великих містах Уркаїни сталися сутички. РБК-Україна

Відначанняв Україні не минув без інцидентів.сутичка сталася під час покладання квітів до Меморіалу Слави, в якому взяли участь близько 5 тисяч людей. Вона спалахнула між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.

Учасники проросійської акції витягли портрети учасників Другої світової війни з написом "Безсмертний полк" і георгієвськими стрічками. Патріотично налаштовані активісти попросили їх прибрати стрічки, щоб уникнути провокацій, але ті відмовилися. Через це почалася сутичка, в яку втрутилася поліція. Правоохоронці після цього попросили учасників акції "Безсмертний полк" не йти в загальній колоні, щоби не провокувати конфлікти. Незважаючи на це, вони вишукалися в колону та вирушили на покладання квітів.

У Запоріжжі виникла схожа конфліктна ситуація, коли учасники "Безсмертного полку" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР. Це спровокувало сутичку з проукраїнськими активістами, серед яких були ветерани АТО. В хід пішли газові балончики. В ситуацію втрутилася поліція і нацгвардія. Газ потрапив у очі начальнику патрульної поліції Запоріжжя Роман Пилипенко.

Тим часом, в Києві ситуація лишася напруженою. Сутички відбулися зранку, коли поліція спробувала недозволити націоналістам з "ОУН" напасти на учасників "Безсмертного полку". Заблоковані активісти почали кидати з вікна димові шашки, картоплю, яйця і пакети з фарбою, намагаючись поцілити у учасників проросійської акції, яка проходила поруч. В результаті постраждав один поліцейський.

Пізніше сутичка сталася біля Меморіалу Слави в Києві. Націоналістичні активісти з червоно-чорним прапором скандували "Бандера, Шухевич – герої України". Учасники акції "Безсмертний полк" вимагали розгорнути поруч і заборонений законодавством червоний прапор.

Після того, як один із учасників акції "Безсмертний полк" спробував зірвати червоно-чорний прапор, виникла штовханина. Поліція втрутилася і роз'єднала учасників акцій.

В Одесі бійка спалахнула, коли колишній лідер місцевого осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко приніс на Алею Слави портрет лідера УПА Романа Шухевича, повідомляє "Думская". На нього одразу ж накинулися представники протилежного ідеологічного табору. Поліція втрутилася в бійку і затримала одного з нападників.

Одеська поліція також повідомляє, що близько 10 людей намагалися пронести на Алею Слави різні ножі. Всі заборонені предмети були вилучені.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом. Це державне свято з'явилося в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України.

Стежте за перебігом подій у Києві в День перемоги над нацизмом в онлайн-трансляції на DT.UA.