Сущенко не дозволили побачитися з дружиною

Журналіст вже повторно направив заяву.

Сущенко не дали побачитися з дружиною Lenta.ru

коментарі "Громадському радіо". двокат Марк Фейгін

Українському журналістуякий незаконно утримується в російській в'язниці, не дозволили побачитися з дружиною, повідомив а

"Роман вже повторно направив заяву про те, щоб йому надали побачення з дружиною Анжелою Сущенко і дали можливість поспілкуватися по телефону з сином", - сказав він, зазначивши, що першу заяву журналіста не було задоволено.

Також Фейгін заявив, що отримав документ від Міноборони України, який підтверджує, що Сущенко не перебуває на службі відомства і не є кадровим офіцером.

"У мене на руках є довідка з Міноборони України з ГУР МО про те, що Роман Сущенко не перебуває на службі там, не є кадровим офіцером. Це документ ми опрацьовуємо з МЗС і будемо передавати матеріали слідства, тому що він має важливе процесуальне значення і для суду, і для попереднього слідства", - додав адвокат.

3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство". 15 грудня Московський міський суд визнав законним продовження арешту українського журналіста Романа Сущенко.

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.