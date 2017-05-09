Сумнівну акцію "Безсмертний полк" в Києві намагалися закидати фарбою і димовими шашками

Поліція не випустила націоналістів ОУН з офісу, але вони все ж намагаються докинути до учасників проросійського маршу з вікна.

Колона учасників акції "Безсмертний полк" вирушила до Алеї слави в Києві. Вона вирушила в супроводі поліції, а також військових курсантів з прапорами України, які стоять по обидва боки. Всього, як повідомляється, в акції беруть участь 500 людей. Дехто з них викрикує гасла "Фашизм не пройдет" і "Спасибо деду за победу".

Тим часом, із заблокованого поліцією офісу організації "Добровольчий рух ОУН" на вулиці Мазепи в Києві, де йде хода, кидають пакети з фарбою. Крім того, активісти намагаються влучити в учасників ходи "Безсмертний полк" димовими шашками, які знешкоджують працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України, та іншими предметами, які не долітають до учасників ходи через кордон поліцейських.

Акція "Безсмертний полк" має досить сумнівний характер. Її започаткували в Росії під виглядом громадянської ініціативи. Учасникам пропонували вийти на вулиці з фото загиблих родичів, які брали участь у Другій світовій війні.

Нині організацією акції займається прокремлівський "Загальноросійський народний фронт", після чого почали з'являтися повідомлення, що не всі учасники заходу приходять на нього добровільно.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом. Це державне свято з'явилося в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України. Цього року воно вже відзначилося випадками сутичок. Зокрема, у Запоріжжі на День перемоги сталася сутичка біля мерії. Учасники акції "Безсмертний полк" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР, чим розлютили патріотично налаштованих активістів. Сході інциденти сталися в Харкові і Одесі.

Стежте за перебігом подій у Києві в День перемоги над нацизмом в онлайн-трансляції на DT.UA.