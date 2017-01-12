Суддю Госпсуду Києва спіймали на хабарі

Суддя пообіцяв підприємцю сприяння у винесенні судових рішень на його користь за 16 тисяч доларів.

Київського суддю взяли на гарячому при отриманні 10 тисяч доларів Юрій Луценко / Facebook

У Києві затримали суддю Господарського суду столиці за вимаганняв особливо великих розмірах. У затриманні були задіяні співробітники Генпрокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України.

"Співробітники департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ спільно з працівниками САП і Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримали в порядку ст. 208 КПК України суддю Госпсуду Києва, який шахрайським способом намагався отримати від представника комерційної структури грошові кошти в сумі 16 тисяч доларів США", – написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook ввечері в четвер, 12 січня.

Затримання здійснено в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великому розмірі).

За даними слідства, суддя обіцяв підприємцю сприяння у винесенні суддями Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України судових рішень на користь позивача. Суддю затримали при отриманні останньої частини хабара в сумі 10 тисяч доларів.

Тривають слідчі дії, обшук за місцем проживання підозрюваного, а також готується клопотання про його арешт.

Раніше повідомлялось, що співробітники Генпрокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочинів суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову і Віктору Татькову, які в 2011-2014 році займали посади голови суду та заступника голови.

За даними ГПУ, судді підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) КК України.