Суддю Чауса затримали в Молдові

Українські правоохоронці очікують суддю-хабарника на батьківщині.

Київського суддю-втікача Чауса затримали співробітники прокуратури Молдови Юрий Бутусов/Facebook

Суддя Дніпровського районного суду Києва, розкритий НАБУ при отриманні хабара в 150 тисяч доларів, затриманий в Молдові.

"Суддя Чаус, який намагався втекти від правосуддя, затриманий співробітниками прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, ініційованим НАБУ. Після екстрадиційної перевірки чекаємо Чауса на батьківщині", - написала вона в Facebook.

Як зазначила Сарган в ефірі каналу "112 Україна", в Прокуратурі Молдови заявили, що екстрадиційна перевірка Чауса не триватиме довго, і вже найближчим часом підозрюваний постане перед українським правосуддям.

Нагадаємо, в серпні минулого року НАБУ затримала суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса при отриманні хабара в 150 тисяч доларів.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Чаус вимагав ці гроші у справі, пов'язаній з незаконним обігом наркотиків. Детективи НАБУ провели обшук в його автомобілі, де виявили частину хабара в 70 тисяч доларів. Ще 80 тисяч доларів він заховав у своєму укритті, на земельній ділянці, у банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса. В той же день глава САП Назар Холодницький повідомив, що Чаус знаходиться на території окупованого Криму.

У листопаді Миколу Чауса за запитом української сторони оголосили у міжнародний розшук.