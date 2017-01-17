Суддя заявив про втручання в справу "беркутівців"

Дячук допустив перехід розгляду справи в закритий режим.

Суддя Святошинського райсуду заявив про втручання в розгляд справи колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" culture-uzao.ru

В Святошинському райсуді Києва заявили про втручання в роботу при розгляді справи п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивстві 48 активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що через дії кількох громадських організацій були зірвані чотири засідання суду, передає "Українська правда" з посиланням на "Українські новини".



"Судді прийняли рішення повідомити про факт втручання в роботу суду... Це означає, що ми зафіксували факт втручання", – заявив Дячук.



За його словами, відповідні заяви направлені до Вищої ради правосуддя і Генеральну прокуратуру. У зв'язку з цим, Дячук допустив перехід розгляду справи в закритий режим. Суддя вважає вимоги активістів, що зривають засідання, невмотивованими і спрямованими на затягування розгляду справи.

28 листопада у Святошинському районному суді Києва відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Евромайдана співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Маринченко, Сергієм Тамтурою, Олегом Янишевським, Павлом Аброськиним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Детальніше про причини та наслідки допиту Віктора Януковича читайте в статті Вікторії Морозової "Дзвінок у минуле" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".