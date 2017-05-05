Суд зобов'язав прокуратуру розслідувати роздачу Аваковим вогнепальної зброї

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Генпрокуратура відмовлялася реєструвати виробництво, посилаючись на "не викладені в повному обсязі елементи складу злочину".

Аваков роздає зброю, ігноруючи Дисциплінарний статут МВС Прес-служба Кабміну України

Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру зареєструвати кримінальне провадження і розслідувати факти порушення законодавства міністром внутрішніх справ Арсеном

Згідно з рішенням суду, Генпрокуратура має провести розслідування викладених фактів у повному обсязі у відповідності до діючого Кримінально-процесуального кодексу, передають "Українські новини".

ГПУ відмовлялася реєструвати провадження за заявою "Українських новин", посилаючись на "не викладені в повному обсязі елементи складу злочину", однак суд відхилив цей аргумент.

"Закон не покладає на заявника обов'язок повністю відтворювати у заяві або повідомленні про кримінальне правопорушення всі елементи складу злочину, досить викладу об'єктивних ознак злочину", – сказано в рішенні суду.

Українські новини

Українські новини

Заявник вважає, що, видаючи нагородну зброю цивільним особам, Аваков перевищує свої службові повноваження, так як він робить це, посилаючись на Дисциплінарний статут Збройних сил України, на які поширюється на військовослужбовців, військовослужбовців запасу, прикордонників, СБУ і т. д. Але не на голову МВС і цивільних осіб.

У той же час, чинний Дисциплінарний статут МВС дозволяє вручати нагородну вогнепальну зброю виключно "особам начальницького складу органів внутрішніх справ".

Обмежувальна норма була внесена до статуту МВС у 2006 році, щоб припинити роздачу міністрами нагородної зброї особам, на яких не поширюється це право.

У 2015 році Аваков видав наказ про затвердження нової редакції Положення про відомчу заохочувальну відзнаку МВС "Вогнепальна зброя", в якому послався на Дисциплінарний статут ЗСУ замість Дисциплінарного статуту МВС. Але наказ міністра не може скасовувати норму затвердженого Верховною Радою статуту, який має силу закону.

Очільник МВС роздає зброю, посилаючись на армійський статут Українські новини

Редакція видання виклала ці аргументи в заяві про скоєння злочину, направленій 9 лютого 2017 року до Генеральної прокуратури й у зверненні на ім'я генпрокурора Юрія Луценка. ГПУ відмовилася реєструвати провадження і відправила заяву до прокуратури Києва, яка також відмовилася відкривати на його підставі справу.

Редакція виграла суди всіх інстанцій у МВС, вимагаючи оприлюднити списки нагороджених. Але керівництво відомства їх приховує, посилаючись на законодавство про захист персональних даних.

Раніше журналісти проекту "Наші гроші" повідомляло, що на посаді глави МВС Арсен Аваков, який неодноразово висловлювався категорично проти надання громадянам права на володіння нарізною короткоствольною зброєю, вручив 2200 одиниць нагородної зброї, значну частину якої отримали не співробітники силових відомств, а чиновники, депутати та їх помічники, прокурори, судді та навіть телеведучі. Цивільним особам дарували не тільки стандартні пістолети "Форт", але і штурмові гвинтівки, автомати, і зброя, зроблена під замовлення.

У свою чергу Аваков повідомив, що на посаді міністра внутрішніх справ роздав 1332 одиниці нагородної зброї співробітникам МВС і СБУ, військовослужбовцем Нацгвардії та ЗСУ, волонтерам, народним депутатам, прокурорам, міністрам, співробітникам Адміністрації президента, РНБО, спортсменам, артистам і журналістам.

Згідно з позицією МВС, підставою для нагородження цивільних осіб зброєю є "особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть". Обсяг заслуг визначається міністром на власний розсуд.

Восени минулого року президент України Петро Порошенко відповів на електронну петицію і висловився проти вільного володіння зброєю. Він аргументував це тим, що більшість українців виступають проти.

Як писало DT.UA Україна - єдина в Європі держава, в якій досі не вирішено питання законної продажу й носіння вогнепальної зброї. При цьому швейцарський збройовий проект Small Arms Survey оцінив обсяги нелегальної зброї в Україні від 2 до 6 млн. одиниць.