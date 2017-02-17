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Суд зобов'язав канал Шустера вилучити з Мережі образи Саакашвілі в бік ОПЗ

17 лютого в 16:20

З Мережі та сайту каналу потрібно вилучити відеозапис ефіру програми від 20 листопада 2015 року.

ОПЗ припортовый завод
Подільський райсуд зобов'язав канал Шустера вилучити з Мережі образи Саакашвілі в бік ОПЗ
opz.odessa.net
Перший заступник голови Одеського припортового заводу Микола Щуріков опублікував рішення Подільського районного суду Києва із зобов'язанням ТОВ "Телерадіокомпанія Всесвітня інформаційна служба" вилучити відеозаписи з образами, які прозвучали під час виступу колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

В рішенні суду йдеться про ефір програми від 20 листопада 2015 року, відео з якого потрібно вилучити з Мережі та сайту каналу - протягом місяця телеканал зобов'язаний оприлюднити інформацію про відповідне судове рішення.

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ФДМ не зміг продати ОПЗ 18 липня, оскільки жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (525 млн доларів). Послухавшись зарубіжних кредиторів, зокрема МВФ і ЄБРР, уряд України знизило стартову ціну ОПЗ в 2,5 рази, до 5,16 млрд грн (близько 200 млн доларів) і продовжило термін приватизації заводу.

Далі конкурс з приватизації ОПЗ не відбувся через відсутність заявок компаній, раніше виявляли інтерес до покупки підприємства. 7 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу ОПЗ продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном. "Я б позвільняв всіх, хто управляє Фондом держмайна України. Якби це були мої повноваження, всі були б вже звільнені", - заявив Гройсман.

Крім того, у останні дні 2016 року група DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського заявила про зацікавленість в оренді ОПЗ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги опз суд Саакашвілі
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