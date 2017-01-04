Суд знову обрав Курченку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою - ЗМІ

Рішення буде оскаржено в апеляційному порядку, заявив адвокат Сергія Курченка.

Курченко знову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Forbes.ua

Бізнесменові, соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку знову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, повідомив УНІАН адвокат Курченко Юрій Сухов.

За словами Сухова, напередодні пізно увечері суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченко у вигляді утримання під вартою.

Також Сухов додав, що оскаржить це рішення в апеляційному порядку.

Нещодавно Печерський суд вже виносив рішення про взяття під варту Курченка, проте Апеляційний суд Києва скасував це рішення, і Генпрокуратура повторно звернулася в Печерський райсуд з клопотанням про взяття його під варту.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України підозрює Сергія Курченко в організації і керівництві злочинною організацією (ОЗГ), яка завдала державі 2,2 млрд грн збитків через незаконні схеми з перепродажем скрапленого газу.

У ході триваючого досудового розслідування накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн.

На сьогодні Курченко оголошений в міжнародний розшук, раніше український суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше в ГПУ повідомляли про те, що за версією слідства Курченко через низку компаній — Укрхарківргазпостачання-2009, Луганськпропангаз, Харків-СПБТ, Газукраїна-2009 і Газукраїна-2020, Запоріжгаз-2000, Черкаси-Газпоставка та інші структури — викуповував скраплений газ на спеціалізованих аукціонах за пільговими цінами, нібито для потреб населення, а потім продавав на ринку вже за ринковою вартістю.

DT.UA докладно писало про газові афери Курченко з державним газом і нафтопродуктами.