Суд заарештував у Межигір'ї коньяк "Янукович" і горілку "Партія регіонів"

У переліку серед тисяч пляшок горілки, коньяку і вина є такі екземпляри як коньяк "Янукович", коньяк "Президент" і горілка "Партія регіонів".

Стало відомо, що Янукович пив у Межигір'ї

Печерський районний суд наклав арешт на алкогольні напої, які перебувають на території урочища "".

Згідно з постановою суду, який розміщений на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, арешту підлягають сотні алкогольних виробів в маєтку, який захопив екс-президент України Віктор Янукович.

Зокрема, накладений арешт на вишневий лікер "Житомирський" в кількості 15 пляшок, горілку "Президентський стандарт" - 61 пляшка, горілку "Beluga" - 7 пляшок, горілку "Русский стандарт" - 7 пляшок.

У списку також є коняк "Янукович" подарунковий - 1 пляшка, горілка з етикеткою "Партія регіонів" - 1 пляшка.

Раніше спецагент ФБР Карен Гринвей, яка вже півтора року розслідує справу повернення коштів, виведених з України за часів режиму Януковича, повідомила, що жоден з українських політиків, які могли бути причетні до "схем Януковича", не хоче давати свідчення і співпрацювати зі слідством.