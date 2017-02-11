Суд вп'ятеро знизив заставу для колишнього топ-менеджера "Укргазвидобування"

Вадим Шленчак проходить по справі Онищенко.
Шленчак є підозрюваним у справі олігарха Олександра Онищенка. За словами джерела, знизивши суму застави, суд при цьому, залишив Шленчака під вартою.
НАБУ підозрює втікача депутата Онищенко в організації схеми із розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень.
26 січня Солом'янський суд заарештував Шленчака на 2 місяці та призначив заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Його звинувачують у розкраданні майна підприємства "Укргазвидобування" і продажу газу компанії Онищенко за заниженими цінами.
Детальніше про ситуацію читайте у статті Ганни Лютої "Розвідка боєм. Силовики промацали "Укргазвидобування" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Українські новини