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Суд вп'ятеро знизив заставу для колишнього топ-менеджера "Укргазвидобування"

11 лютого в 03:06

Вадим Шленчак проходить по справі Онищенко.

Укргаздобыча_Укргазвидобування
Суд знизив заставу для топ-менеджера "Укргазвидобування"
РБК-Україна
Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про зниження застави з 50 до 10 мільйонів гривень колишньому першому заступнику голови правління "Укргазвидобування" Вадиму Шленчаку, повідомиkj "Українським новинам"джерело в правоохоронних органах.

Шленчак є підозрюваним у справі олігарха Олександра Онищенка. За словами джерела, знизивши суму застави, суд при цьому, залишив Шленчака під вартою.

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НАБУ підозрює втікача депутата Онищенко в організації схеми із розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень.

26 січня Солом'янський суд заарештував Шленчака на 2 місяці та призначив заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Його звинувачують у розкраданні майна підприємства "Укргазвидобування" і продажу газу компанії Онищенко за заниженими цінами.

Детальніше про ситуацію читайте у статті Ганни Лютої "Розвідка боєм. Силовики промацали "Укргазвидобування" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Українські новини
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Теги Укргазвидобування суд Онищенко застава Україна Правий газ Суми підприємства компанія
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