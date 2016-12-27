Суд визнав двох військових винними у ДТП в Костянтинівці

Машина ВСУ наїхала на пішоходів.

Суд відправив за ґрати військових, наехавших на дитину

Костянтинівський районний суд Донецької області визнав винними двох військовослужбовців, які в березні минулого року наїхали на пішоходів, внаслідок чого загинула дитина, повідомляє прес-служба суду.

Сержанта-водія засудили до 4 років позбавлення волі, визнавши його винним в порушенні правил водіння машини, що призвело до загибелі дитини.

Його командира, старшого лейтенанта, суд визнав винним у недбалому ставленні до службі, засудивши до двох років тримання у дисциплінарному батальйоні, його також позбавили військового звання "старший лейтенант".

"При призначенні покарання судом, в тому числі, враховані обтяжуючі обставини - вчинення злочину кожним з них у стані алкогольного сп'яніння, а також обставини, що пом'якшують їх покарання обвинуваченим враховано щире каяття", - повідомили в суді.

16 березня в Костянтинівці Донецької області сталася аварія за участю українських силовиків. Бойова машина десанту (БМД) здійснила наїзд на жінку, яка проходила з дітьми, внаслідок чого загинула дитина 2008 року народження.