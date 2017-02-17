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Суд відпустив мера Вишгорода під особисте зобов'язання

17 лютого в 22:55

Градоначальник підозрюється в отриманні хабара.

Момот Алексей
Момота звільнили під особисте зобов'язання
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Печерський районний суд Києва обрав мера Вишгорода Олексію Момоту запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 14 квітня, повідомляється в повідомленні суду.

"Слідчий суддя ухвалив клопотання прокуратури задовольнити частково: в обранні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному Олексію Момоту відмовити. Застосувати до Момота запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - постановила слідчий суддя Оксана Білоцерківець.

Також суддя зобов'язала Момота навідуватися до слідчого, повідомляти слідчого або суд про зміну свого місця проживання. Сторона звинувачення просила суд застосувати до Момота запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, в червні минулого року Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу захисту Момота на рішення Печерського суду про взяття під варту з можливістю внесення застави.

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26 квітня 2016 року Печерський районний суд Києва усунув від посади мера Вишгорода Олексія Момота, якого підозрюють в отриманні великого хабара.

За матеріалами: РБК-Україна
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Теги суд Київ мер захід суддя посол
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