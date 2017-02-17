Суд відпустив мера Вишгорода під особисте зобов'язання

Градоначальник підозрюється в отриманні хабара.
"Слідчий суддя ухвалив клопотання прокуратури задовольнити частково: в обранні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному Олексію Момоту відмовити. Застосувати до Момота запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - постановила слідчий суддя Оксана Білоцерківець.
Також суддя зобов'язала Момота навідуватися до слідчого, повідомляти слідчого або суд про зміну свого місця проживання. Сторона звинувачення просила суд застосувати до Момота запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, в червні минулого року Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу захисту Момота на рішення Печерського суду про взяття під варту з можливістю внесення застави.
26 квітня 2016 року Печерський районний суд Києва усунув від посади мера Вишгорода Олексія Момота, якого підозрюють в отриманні великого хабара.РБК-Україна