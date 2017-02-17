Суд відмовився розглядати апеляцію захисту Єфремова на його арешт, суд перенесли на 15 березня

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Обвинувачений буде перебувати під вартою до 17 березня.

Арешт Єфремову подовжували вже 4 рази

Апеляційний суд Києва переніс засідання у справі екс-голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді15 березня.

Як повідомляє "112 Україна", захист Єфремова здійснив спробу оскаржити його арешт на строк до 17 березня, однак йому відмовили, оскільки термін оскарження арешту закінчився ще кілька місяців тому. У зв'язку з цим, прокурори визнали проведення засідання недоцільним, адже арешт Єфремова продовжували вже 4 рази. Обвинувачений знаходиться під вартою до 17 березня.

Суд, однак, задовольнив клопотання адвокатів Тимошенко про надання їм оригіналів документів, оскільки в доступній захисту документації, за їх словами, немає доказів злочинів.

Нагадаємо, 27 січня Апеляційний суд Києва восьмий раз переніс розгляд скарги захисту екс-керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова на рішення про його арешт.

Як відомо, 16 січня 2017 року Старобільський суд почав підготовче засідання у справі Єфремова. На ньому було прийнято рішення надати підсудномубезкоштовного захисника з причини відсутності його адвокатів. Єфремов відмовився від цього, але суд не задовольнив відповідне клопотання обвинуваченого. Тому на засіданні у вівторок цей адвокат був присутній.

Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".

13 січня Олександра Єфремова конвоювали в Луганську область.