Суд розгляне клопотання прокуратури про запобіжний захід для Курченко

Спроба обрати запобіжний захід підозрюваному в газових махінаціях бізнесменові, робиться вже в третій раз.

Сергію Курченко знову спробують обрати запобіжний захід Володимира ЧОПЕНКО

Печерський районнийКиєва розгляне клопотання прокуратури про запобіжний захід харківському бізнесмену Сергію Курченку у вівторок, 3 січня.

Адвокат Курченко Юрій Сухов повідомив про нове засідання суду у справі свого підзахисного на сторінці в Facebook.

"Сьогодні в Печерському суді починається епопея обрання втретє запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно Курченко С. В. Як не сумно це для ГПУ, але сьогодні у Курченко С. В. немає жодного діючого запобіжного заходу", - написав Сухов.

За словами Юрія Сухова, кримінальне провадження стосовно його клієнта з ведення військової прокуратури знову повернуто в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України.

Раніше Апеляційний суд Києва скасував дозвіл Печерського суду від 10 травня 2016 року на затримання Курченко і утримання його під вартою.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила – апеляційну скаргу адвоката, яка діє на захист прав та інтересів Курченко С. В. – задовольнити", - йдеться в повідомленні на сайті суду.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України підозрює Сергія Курченко в організації і керівництві злочинною організацією (ОЗГ), яка завдала державі 2,2 млрд грн збитків через незаконні схеми з перепродажем скрапленого газу.

У ході триваючого досудового розслідування накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн.

На сьогодні Курченко оголошений в міжнародний розшук, раніше український суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше в ГПУ повідомляли про те, що за версією слідства Курченко через низку компаній — Укрхарківргазпостачання-2009, Луганськпропангаз, Харків-СПБТ, Газукраїна-2009 і Газукраїна-2020, Запоріжгаз-2000, Черкаси-Газпоставка та інші структури — викуповував скраплений газ на спеціалізованих аукціонах за пільговими цінами, нібито для потреб населення, а потім продавав на ринку вже за ринковою вартістю.

ZN.UA докладно писало про газові афери Курченко з державним газом і нафтопродуктами.