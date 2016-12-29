Суд повернув у державну власність землі екс-міністра МВС Захарченка

У сім'ї Захарченко відібрали 0,861 га землі, яку раніше незаконно виділив комітет Підгірцівської сільради.

Господарський суд Київської області відібрав у сім'ї екс-міністра МВС Віталія Захарченка незаконно отриману землю

Київської області повернув у державну власність земельну ділянку площею майже один гектар, яка раніше належала родині екс-міністра МВС України Віталія Захарченка, повідомляють у прес-службі рокуратури Київської області.

Раніше прокуратура Київської області встановила факт прийняття комітетом Підгірцівської сільради рішення про надання у приватну власність земельних ділянок загальною площею 0,861 гектара, розташованих на одному земельному масиві. Рішення комітету суперечить нормам земельного законодавства, а також пункту 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування".

Згідно з цим законом, всі питання в сфері врегулювання земельних відносин повинні вирішуватися виключно на пленарних засіданнях селищних, сільських та міських рад.

Виходячи з виявлених порушень, прокуратура звернулася до суду із позовною заявою про визнання рішення комітету Підгірцівської сільради недійсним та таким, що підлягає скасуванню. А також про визнання недійсними державних актів про право приватної власності на земельні ділянки площею 0,861 гектара.

Справа неодноразово розглядалася судами різних інстанцій. Зрештою, Господарський суд Київської області задовольнив позовні вимоги прокуратури, скасував рішення про передачу спірних земельних ділянок у приватну власність дружині Захарченко, і зажадав повернення їх у власність держави.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада Господарський суд Києва скасував рішення Київської обладміністрації про надання мисливських угідь загальною площею 15,3 тисячі гектарів в оренду терміном на 25 років компанії "Укрмістобудпроект", яку пов'язували з сином колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки - Артемом Пшонкою.