Суд повернув громаді Києва стадіон "Старт"

Семирічна боротьба за комплекс стадіону "Старт" завершена. Ділянку повернуто Київраді.

Суд поставив крапку у справі стадіону Старт

Вищий господарський суд України 24 лютого прийняв остаточне рішення про повернення до комунальної власності столиці земельної ділянки стадіону, повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

За його словами, суддівська колегія вищої інстанції залишила без задоволеня касаційну скаргу ТОВ "Голден Хауз". Станом на сьогодні право власності на земельну ділянку зареєстровано за Київською міською радою.

Раніше – 13 лютого – вступила в силу постанова Київського апеляційного господарського суду, яким розірвано договір купівлі-продажу спортивного комплексу цього стадіону.

"У 2010 році земля стадіону була відведена для будівництва житлового комплексу і зараз ми можемо констатувати, що семирічна боротьба за комплекс стадіону "Старт" завершена повною перемогою киян. Це не останнє рішення стосовно повернення неправомірно відчужених земельних ділянок і майна столиці", - сказав він.

У грудні 2014 року комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування рекомендувала міськраді скасувати рішення про передачу в оренду ТОВ "Голден Хаус" земельної ділянки під стадіоном "Старт".