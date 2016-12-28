Суд почне розгляд справи Царьова 31 січня

Царьов звинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
"Підготовче судове засідання у зазначеній кримінальній виробництва відбудеться 31.01.2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду р. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 515 каб.", - йдеться у повідомленні судді Павла Слободянюка, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" у вівторок.
Царьов звинувачується за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.
У разі неявки Царьова суд буде розглядати справу проти нього у порядку спеціального (заочного) судочинства.
У червні 2014 року Рада схвалила позбавлення депутатської недоторканності Царьова та взяття його під варту. Однак екс-регіонал втік на непідконтрольну Україні територію, перебував у Донецьку. Пізніше перебрався до Москви, де, за його твердженнями, представляв інтереси Новоросії", пізніше – в Крим.
Слід також зазначити, що про оголошення Олега Царьова в розшук ще у червні 2014 року повідомляв тодішній виконуючий обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький.Інтерфакс-Україна