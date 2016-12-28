Суд почне розгляд справи Царьова 31 січня

Царьов звинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Суд візьметься за справу Царьова 31 січня

Шевченківський райсуд Києва має намір розпочати розгляд справи проти колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова 31 січня 2017 року.

"Підготовче судове засідання у зазначеній кримінальній виробництва відбудеться 31.01.2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду р. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 515 каб.", - йдеться у повідомленні судді Павла Слободянюка, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" у вівторок.

Царьов звинувачується за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

У разі неявки Царьова суд буде розглядати справу проти нього у порядку спеціального (заочного) судочинства.

У червні 2014 року Рада схвалила позбавлення депутатської недоторканності Царьова та взяття його під варту. Однак екс-регіонал втік на непідконтрольну Україні територію, перебував у Донецьку. Пізніше перебрався до Москви, де, за його твердженнями, представляв інтереси Новоросії", пізніше – в Крим.

Слід також зазначити, що про оголошення Олега Царьова в розшук ще у червні 2014 року повідомляв тодішній виконуючий обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький.