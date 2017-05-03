Суд переніс розгляд апеляції САП стосовно Мартиненка

Розгляд апеляції перенесено на 12 травня.

Суд переніс розгляд апеляції САП щодо запобіжних заходів Мартиненку Андрій Товстиженко, DT.UA

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з приводу запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку. Суд був перенесений, оскільки з Солом'янського райсуду не прийшли матеріали по цій справі.

Розгляд апеляційної скарги САП було перенесено на 10:00 12 травня.

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратураСолом'янського суду Києва про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку.

Ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки низки народних депутатів.

Нагадаємо, у травні минулого року директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що Генеральна прокуратура передала НАБУ 40 томів матеріалів по одному з епізодів низки кримінальних проваджень, фігурантом яких є колишній народний депутат Микола Мартиненко.