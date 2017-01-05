Суд переніс апеляцію на арешт Єфремова на 17 січня

Єфремов перебуває за ґратами вже майже півроку. Суд не зміг розглянути скаргу на його арешт у зв'язку з відсутністю суддів.
Засідання, яке було заплановано на 5 січня, перенесено у зв'язку з тим, що колегія суддів не укомплектована і тому не є повноважною.
Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".
24 листопада Печерський суд Києва продовжив арешт Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.
4 січня Управління з розслідування вчинених злочинними організаціями злочинів Генеральної прокуратури України направило обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Єфремова в суд.DT.UA