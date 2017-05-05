Суд обрав запобіжний захід п'ятому фігуранту "справи Мартиненка"

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Одного з керівників держкомпанії "Ядерне паливо" відправили під домашній арешт.

На момент затримання Мартиненка один з керівників "Ядерного палива" перебував за межами країни НАБУ / Flickr

Солом'янський районний суд Києва у п'ятницю, 5 травня, обрав запобіжний захід ще одного підозрюваного в причетності до розкрадання коштів держкомпанії

Одного з керівників державного концерну "Ядерне паливо", до складу якого входить "СхідГЗК" відправили під домашній арешт, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Підозрюваного також зобов'язали носити електронний браслет і здати паспорти.

Посадова особа підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). 22 квітня йому повідомили про підозру у порядку, передбаченому для осіб, які перебувають за межами країни, а 4 травня повідомлення про підозру фігурантові "справи Мартиненка" вручили особисто.

Ввечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Того ж дня на поруки судом був випущений перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, якого слідство вважає спільником Мартиненка.

Директору ДП "Східгзк" Олександрові Сорокіну суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Ще один фігурант "справи Мартиненка" - голова правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслан Журило був заарештований в рамках кримінального провадження про розкрадання коштів ОГХК і вийшов на свободу після внесення застави.