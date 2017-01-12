Суд не зобов'язував НАБУ закривати "справу Мартиненка" – ЗМІ

Згідно з текстом постанови суду, НАБУ зобов'язали розглянути клопотання захисника депутата і протягом 10 днів винести рішення з цього приводу.

НАБУ продовжує розслідувати "справу Мартиненка" Андрій Товстиженко, DT.UA справу стосовно колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Згідно з текстом постанови, яким володіють журналісти програми "Схеми", суд зобов'язав НАБУ розглянути клопотання захисника депутата і протягом 10 днів винести рішення з цього приводу, передає "Радіо Свобода".

В тексті постанови йдеться, що повний її текст разом з мотивувальною частиною буде оголошено 16 січня в 15 годин 30 хвилин.



"Суд не може прийняти рішення за детектива в цьому випадку, детектив повинен приймати таке рішення на власний розсуд, виходячи з обставин справи", - зазначає юрист ГО "Центр протидії корупції" Ольга Веретільник.

НАБУ також підтвердили, що продовжують розслідування "справи Мартиненко, повідомляє "Українська правда".

"Детективи Національного антикорупційного бюро України продовжують розслідування фактів отримання хабарів (неправомірної вигоди) при закупівель, здійснених ДП" НАЕК "Енергоатом", – відзначають в НАБУ.



"Заяви про зобов'язання Бюро закрити це виробництво начебто за рішенням суду не відповідають дійсності", – йдеться в коментарі.

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Раніше прес-служба екс-депутата розповсюдила повідомлення, що 11 січня "суд зобов'язав НАБУ закрити кримінальне провадження, в якому фігурує Мартиненко".

Раніше народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив документи, що підтверджують наявність кримінальної справи проти Мартиненка. У матеріалах містилася інформація про те, що Швейцарія надсилала запит на ім'я очільника ГПУ з приводу розслідування кримінальної справи проти Мартиненка.

У документах йдеться про те, що Мартиненку інкримінують дві статті – відмивання грошей і отримання хабара. "Тут вказана вся фабула справи про те, що Brаdcrest укладала договір зі Skoda (чеський завод Skoda – ред.) про те, що буде отримувати комісію за все договору з українським "Енергоатомом", - розповів Лещенко.

У грудні минулого року повідомлялося, що Миколі Мартиненку у Швейцарії може загрожувати до п'яти років в'язниці.