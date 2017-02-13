Суд не заборонив Харківському виконкому будівництво колони на майдані Свободи

Наступне засідання за позовом про законність проведення бліц-конкурсу, за результатами якого міськвиконком збирається встановити колону з ангелом на тлі Держпрому, призначено на 20 лютого.

В Харькве відбувся перший суд, присвячений "одороблу" Громадське. Харків

Дзержинський районний суд, який у понеділок почав розглядати позов про незаконність проведення бліц-конкурсу на пам'ятний знак на центральному майдані міста, не задовольнив клопотання позивачів про заборону будівництва до завершення розгляду позову.

Активісти заявив відвід судді Ігорю Семиряду, який, на їхню думку, з надуманих причин затягував реєстрацію провадження. Саме ця затримка, як вважають позивачі позивачів, дозволила міськвиконкому оголосити результати конкурсу, переможцем якого виявився проект головного архітектора міста Сергія Чечельницького, його брата Павла і скульптора Олександра Рідного – 86-метрова колона з ангелом нагорі.

Суддя Семиряд відмовив у відводі і продовжив слухати справу, передає "Громадське. Харків".

"Ми заявили клопотання про відвід суду – суд відмовив. Потім заявили клопотання про заборону здійснювати будь-які дії, пов'язані з реалізацією проекту до розгляду позову по суті. Знову відмова. Ми подаватимемо апеляцію", – повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" депутат міськради, активіст "Харківського антикорупційного центру", адвокат Ігор Черняк.

Наступне засідання суду призначено на 14:00 20 лютого.

Нагадаємо, 3 лютого Харківський міськвиконком підбив підсумки бліц-конкурсу на зведення пам'ятного знака на площі Свободи. Переможцем конкурсу виявився проектголовного архітектора міста Сергія Чечельницького, його брата Павла, а також скульптора Олександра Рідного – 86-метрова колона з ангелом нагорі. Харків'яни прозвали проект "одороблом".

Противники встановлення колони на площі стверджують, що переможець конкурсу був відомий заздалегідь, і вказують на лояльність міськвиконкому та міському голові членів конкурсної комісії.

У судовому позові, поданому в Дзержинський райсуд, перераховані порушення чинного законодавства, допущені під час проведення бліц-конкурсу: переможцю не надавалася належна винагорода, відсутні критерії оцінки проектів та порядок їх публікації, нічого не говорилося про вимоги до кандидатів.

ЗЗ проханням втрутитися у конфліктну ситуацію до міністра культури Євгена Нишука звернулися нащадки відомих харків'ян, а також представники інтелектуальної та творчої еліти міста. Відкритий лист підписали понад 20 осіб, серед яких письменник Сергій Жадан, архітектор Олег Дроздов, фотограф Володимир Бисов

З відкритим листом до президента України Петра Порошенка, міністра культури Євгена Нищука, мера Харкова Геннадія Кернеса та міськвиконкому звернулися українські та зарубіжні вчені й діячі мистецтв, зокрема, письменники Сергій Жадан, Андрій Курков, Микола Рябчук, історики Ярослав Грицак, Андреас Капелер, Карл Шльогель, архітектори Олег Дроздов, Олександр Калугін. Лист, опублікований на сайті альманаху "Критика", підписали вже більше 60 осіб.