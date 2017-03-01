Суд дозволив заочне розслідування щодо Клименка

Судді розглянули понад 30 клопотань захисту екс-міністра.

У прокуратурі домоглися дозволу на "заочку" для Клименка Agencja Gazeta

Голосіївський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно екс-міністра доходів та зборів в уряді Миколи Азарова, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Після 17 годин "процесуальних" боїв та ігор адвокатів в хованки від суду, тільки що суддя Голосіівського суду Мирошниченко, розглянувши більше 30 клопотань захисту, надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування ( простіше -заочне розслідування) відносно Клименка О.В.", – написав він у Facebook, супроводжуючи свою публікацію сканом постанови суду.

Як вказує Матіос, за версією слідства, Клименко, в період квітня 2012 – вересня 2013 року, займаючи посаду міністра доходів і зборів, у складі складі злочинної організації, створеної Віктором Януковичем, шляхом реалізації злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 3,166 млрд грн шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств. Дані кошти були розподілені між учасниками злочинної організації.

Анатолій Матіос/Facebook

Раніше повідомлялося, що екс-міністра підозрюють у скоєнні низки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. Це участь в організованій злочинній організації, здійснення в її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.

Олександр Клименко був головою Державної податкової служби України з листопада 2011 року по грудень 2012 року, після чого до лютого 2014 року був міністром доходів і зборів України. Нагадаємо, ГПУ звинуватила Клименка у розкраданні держмайна. За даними слідства, в період з листопада 2011 року по серпень 2012 він заволодів державними коштами на суму 616 млн грн шляхом безпідставного перерахування вказаних коштів з рахунків Державного казначейства України на поточний банківський рахунок підконтрольного йому фіктивного підприємства під виглядом бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Також в червні 2014 року на той момент заступник міністра доходів і зборів України Михайло Ноняк заявляв, що Клименко з підопічними за рік назловживали у Міндоходів на 16 млрд гривень.