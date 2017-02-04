Суд дозволив вилучення банківських документів у справі про фінансування "російської весни" радником Путіна

Слідство вважає, що Він проводив платежі через запорізький "Індустріалбанк".
У ході досудового слідства вдалося з'ясувати, що Глазьєв міг фінансувати дії невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території різних областей України, зазіхання на її територіальну цілісність і вчинення терористичних актів з рахунків Асоціації, сказано в рішенні суду від 20 січня, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень у п'ятницю, 3 лютого.
Суд дозволив вилучити документацію про рахунки "Постачальники митного союзу" в запорізькому "Індустріалбанку".
Документи містять інформацію про суми, які, ймовірно, переводилися організаторам масових заворушень на території а Автономній Республіці Крим, Одесі та Харкові у 2014 році.
У жовтні 2016 року Печерський суд міста Києва надав дозвіл на проведення заочного розслідування кримінального провадження стосовно радника президента РФ Сергія Глазьєва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Глазьєв у лютому-березні 2014 року, будучи радником президента РФ, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, вчинив навмисні дії з метою зміни меж території України, в тому числі взяв участь в організації захоплення Верховної Ради АР Крим, Одеської та Харківської обласних рад.
Докладніше читайте в матеріалі Андреаса Умланда "Плівки Глазьєва", витоки конфлікту в Донбасі та Мінські угоди" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Новое время