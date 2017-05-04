"Суд" бойовиків виніс "вирок" історику Козловському

Терористи вважають вченого "особливо неблагонадійним" людиною.

Донецький вчений, який провів у полоні у терористів 1,5 роки, отримав ще три роки в'язниці за "неблагонадійність" 112 Україна

Бойовики терористичної організації "ДНР" провели "суд" і "засудили"до тюремного ув'язнення.

"Сьогодні "Військовий трибунал" "ДНР" виніс обвинувальний "вирок" у справі Ігоря Козловського: 2 роки і 8 місяців позбавлення волі. Ні вік Ігоря Козловського, ні син-інвалід, що перебуває у нього на утриманні, не стали пом'якшуючими обставинами", – повідомив син Ігоря Козловського Олександр на своїй сторінці у Facebook у середу, 3 травня.

Олександр Козловський додав, що терористи визнали його батька "особливо неблагонадійним громадянином", так як він мав контакти з рядом заборонених в ОРДО організацій, зокрема, з членами ВО "Свобода" у 2014 році.

"Залишається сподіватися тільки на широку громадську підтримку та ефективні дії української влади та міжнародних організацій в процесі звільнення Ігоря Козловського. Від імені всієї нашої родини, хочу подякувати всім, хто відгукнувся і приєднався до акції #FreeKozlovskyy і максимально поширював інформацію про нашу ситуацію. Тільки спільними зусиллями ми зможемо максимально наблизити довгоочікуваний момент звільнення дорогої нам людини", – написав Олександр.

Нагадаємо, в січні минулого року терористи "ДНР" викрали донецького історика й релігієзнавця Ігоря Козловського. Коли вченої викрали, вдома у нього залишився паралізований син, через якого Козловський і не міг покинути окуповану територію.

Бойовики заявили, що вчений міг "дестабілізувати ситуацію" в ОРДО.