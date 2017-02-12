Стягнення з Приватбанку коштів на користь кримських вкладників блокується незаконними рішеннями судів Дніпра – адвокат

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На сьогодні тільки в Жовтневому відділі ДВС Дніпра на виконанні перебувають понад 400 виконавчих проваджень, боржником в яких виступає "Приват", а стягувачами – жителі Криму.

Приват не хоче повертати вклади українцям з Криму phl.com.ua

На сьогоднішній деньв добровільному порядку не виконав жодного судового рішення про виплату коштів своїм кримським вкладникам, а з 20 січня минулого року стягнення з банку коштів за рішеннями судів, що набули чинності, блокується незаконними рішеннями Індустріального та Жовтневого судів Дніпра.

Про це у своїй статті для DT.UA пише адвокат Дмитро Дугін. Юрист зазначає, що заява нового голови правління "Приватбанку" А. Шлапака про справну виплату банком коштів вкладникам, що виграли суди, не відповідає дійсності.

"Зараз тільки в Жовтневому відділі ДВС Дніпра на виконанні перебуває понад 400 виконавчих проваджень, боржником у яких є Приватбанк, а стягувачами — його кримські вкладники", - підкреслює правозахисник.

"Причому в добровільному порядку установа не виконала жодного судового рішення про стягнення присуджених її кримським вкладникам коштів. Починаючи з 20 січня 2016-го стягнення з Приватбанку коштів за рішенням судів, що набрали законної сили, на користь як кримських вкладників, так і інших стягувачів по всій країні блокується протизаконними рішеннями суддів Індустріального і Жовтневого районних судів м. Дніпра, які постійно задовольняють заяви банку, забороняючи ДВС здійснювати будь-які дії, спрямовані на примусове стягнення з нього коштів", - продовжив він.

Адвокат розповів, що правозахисникам поки вдалося скасувати лише три таких рішення, але ведеться робота щодо скасування ще декількох.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

Детальніше про проблеми з виплатою коштів вкладникам Приватбанку з окупованого Криму читайте в статті Дмитра Дугінова "ДисКРИМінація. Кримські вкладники Приватбанку: три роки очікування" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".