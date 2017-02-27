Стартувало перше цьогорічне командно-штабне тренування ЛитПолУкрБрига

Тренування "Брейв Бенд" відкриває низку цьогорічних заходів з бойової підготовки багатонаціональної бригади.

Командування ЛитПолУкрбрига зібралося на тренування "Брейв Бенд" Twitter/Андрій Дещиця

У командуванняв понеділок, 27 лютого, стартував перший цьогорічний захід бойової підготовки – командно-штабне тренування "Брейв Бенд".

Протягом наступних п'яти днів багатонаціональний штаб бригади проведе навчання, під час яких перевірятиме та вдосконалюватиме управління приданими підрозділами. Зокрема, планується відпрацювати порядок організації ротації батальйонів та відведення військ згідно вимог військово-політичного керівництва країн-засновників ЛитПолУкрБрига.

"Сценарій цього тренування є логічним продовженням наших попередніх заходів підготовки штабу, а тому дозволяє нам не починати із самого початку нарощувати ситуацію, а продовжувати розвиток оперативної обстановки і виконувати різні аспекти місій кризового реагування", - розповів начальник штабу ЛитПолУкрБрига, підполковник Елігіюс Сенуліс.

На час проведення тренувань штаб бригади розгорнув командний пункт, а батальйон управління забезпечив зв'язок та безперебійний обмін інформацією.

""Брейв Бенд" символізує новий цикл підготовки цього року. Ми врахували минулорічні уроки та застосували незначні зміни в структурі командування бригади. Тепер у нас є можливість перевірити їх доцільність, а також краще підготуватися до виконання майбутніх завдань", - підкреслив заступник командира ЛитПолУкрБрига, полковник Володимир Юданов.

Як зазначив командир ЛитПолУкрБрига, полковник Зенон Бжушко, це тренування задасть темп для нарощування управлінського потенціалу штабу бригади.

"Ми набули статусу "боєготові", і очікуємо завдань від вищого керівництва. Цей час офіцери штабу з Польщі, Литви та України повинні використовувати з користю. Ми удосконалюємо свої професійні навички, взаємосумісність та набуваємо готовності до розгортання й виконання операцій в найкоротші терміни", - зазначив полковник Зенон Бжушко.

Нагадаємо, у вересні 2014 року було підписано угоду про створення багатонаціональної польсько-литовсько-української бригади ЛитПолУкрбриг. Документ підписали міністр оборони України, Польщі та Литви. Очікується, що ЛитПолУкрбриг буде використовуватися для участі в операціях під егідою ООН, НАТО і ЄС.

Головними завданнями бригади буде участь у міжнародних зусиллях по гарантуванню миру, поглиблення регіонального військового співробітництва та створення основи для створення на базі бригади бойової групи ЄС. Від України в бригаді служитимуть 545 військовослужбовців, від Литви – 350, від Польщі - до 3,5 тисяч осіб. До складу керівництва ЛитПолУкрбрига увійшли 18 українських офіцерів.