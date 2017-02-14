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Старий знайомий Сущенко виступить у суді проти нього – Фейгін

14 лютого в 12:50

Одним зі свідків сторони обвинувачення стане знайомий українського журналіста, в якості інших можуть виступити співробітники ФСБ.

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Знайомий Романа Сущенко підтримає російську версію винуватості журналіста і виступить в суді
Lenta.ru
Свідком обвинувачення у справі незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка, виступить його старий знайомий, повідомив адвокат українця Марк Фейгін.

"У справі один свідок. Це близький знайомий Романа Сущенко, якого він знав дуже давно", - розповів правозахисник.

Він також вважає, що іншими свідками по справі можуть стати оперативні співробітники ФСБ, які здійснювали затримання Сущенко в Росії.

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3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство". 

На поточний момент Сущенко внесли в список з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Сущенко Україна журналісти адвокат фсб Росія свідок
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