Старий знайомий Сущенко виступить у суді проти нього – Фейгін

Одним зі свідків сторони обвинувачення стане знайомий українського журналіста, в якості інших можуть виступити співробітники ФСБ.

Знайомий Романа Сущенко підтримає російську версію винуватості журналіста і виступить в суді Lenta.ru

Свідком обвинувачення у справі незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа, виступить його старий знайомий, повідомив адвокат українця Марк Фейгін.

"У справі один свідок. Це близький знайомий Романа Сущенко, якого він знав дуже давно", - розповів правозахисник.

Він також вважає, що іншими свідками по справі можуть стати оперативні співробітники ФСБ, які здійснювали затримання Сущенко в Росії.

3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли в список з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.