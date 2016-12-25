Станція київського метро "Лісова" постраждала внаслідок пожежі складів секонд-хенду

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Пошкоджено силове електрообладнання станції, вона тимчасово закрита.

Станцію "Лісова" через пошкодження обладнання довелося закрити

Черезскладів секонд-хенду, яка спалахнула сьогодні вдень у Києві, постраждало силове електрообладнання станції київського метрополітена "Лісова", повідомляє телеканал "112 Україна"

"По "Лісовій" є значні пошкодження силового обладнання. Ми поки не розуміємо обсягу пошкоджень. Вони точно є. Тому ми були змушені зупинити рух по двом станціям" - зазначила прес-секретар "Київського метрополітену" Наталія Макогон.

За словами Макогон, постраждала тільки станція "Лісова", а "Чернігівську" закрили у зв'язку з тим, що там немає можливості розгорнути потяги у зворотньому напрямку.

"Зараз триває локалізація і ліквідація цієї пожежі. Тільки після того наші фахівці зможуть обстежити обладнання, подивитися, які ремонтні роботи потрібно проводити і дати інформацію, коли ми зможемо відновити рух", - додала вона.

Як повідомлялося раніше, пожежа спалахнула в районі станції метро "Лісова" на східній околиці Києва. Площа пожежі, за словами керівника прес-служби Головного управління ДСНС України в Києві Світлани Водолаги, становила дві тисячі квадратних метрів. На даний час пожежа повністю локалізована і ліквідована.