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Станція київського метро "Лісова" постраждала внаслідок пожежі складів секонд-хенду

25 грудня в 15:15

Пошкоджено силове електрообладнання станції, вона тимчасово закрита.

Киевский метрополитен
Станцію "Лісова" через пошкодження обладнання довелося закрити
Через пожежу складів секонд-хенду, яка спалахнула сьогодні вдень у Києві, постраждало силове електрообладнання станції київського метрополітена "Лісова", повідомляє телеканал "112 Україна".

"По "Лісовій" є значні пошкодження силового обладнання. Ми поки не розуміємо обсягу пошкоджень. Вони точно є. Тому ми були змушені зупинити рух по двом станціям" - зазначила прес-секретар "Київського метрополітену" Наталія Макогон.

За словами Макогон, постраждала тільки станція "Лісова", а "Чернігівську" закрили у зв'язку з тим, що там немає можливості розгорнути потяги у зворотньому напрямку.

"Зараз триває локалізація і ліквідація цієї пожежі. Тільки після того наші фахівці зможуть обстежити обладнання, подивитися, які ремонтні роботи потрібно проводити і дати інформацію, коли ми зможемо відновити рух", - додала вона.

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Як повідомлялося раніше, пожежа спалахнула в районі станції метро "Лісова" на східній околиці Києва. Площа пожежі, за словами керівника прес-служби Головного управління ДСНС України в Києві Світлани Водолаги, становила дві тисячі квадратних метрів. На даний час пожежа повністю локалізована і ліквідована.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги Київ пожежа метро лісова станція
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