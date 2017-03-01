США виділять Україні 37,5 млн доларів на боротьбу з ВІЛ/СНІД

Кошті підуть на закупівлю лікарських препаратів, швидкі тести і укріплення системи охорони здоров'я.

Україна отримає майже 40 млн для боротьби із СНІДом вич.рф

Уряд США в рамках Надзвичайного плану президента США для надання допомоги в боротьбі проти(PEPFAR), виділить Україні 37,5 млн доларів на боротьбу проти ВІЛ/СНІД.

Як повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я дане рішення було ухвалено під час консультацій та обговорення операційних планів країн на 2017 рік (COP 2017), що проходили 20-24 лютого у Вашингтоні.

На закупівлю лікарських препаратів і виробів медичного призначення виділено близько 5,6 млн доларів. Зокрема, на ці кошти буде закуплено 15 тис. курсів антиретровірусної терапії для розширення обсягів лікування, 4 тис. річних курсів для проведення пре-контактної профілактики, а також 100 тис. швидких тестів.

Крім того, майже 6 млн доларів США передбачено на укріплення системи охорони здоров'я.

У 2016 році, в рамках операційного плану країни (COP 2016) Україна отримала 10,6 млн доларів на закупівлю антиретровірусних препаратів та виробів медичного призначення для майже 40 тис. пацієнтів.

У 2015 році в рамках надзвичайного фінансування PEPFAR було виділено близько 10 млн доларів на закупівлю 18 тис. річних курсів АРТ.