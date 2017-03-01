США виділять Україні 37,5 млн доларів на боротьбу з ВІЛ/СНІД

Кошті підуть на закупівлю лікарських препаратів, швидкі тести і укріплення системи охорони здоров'я.
Як повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я дане рішення було ухвалено під час консультацій та обговорення операційних планів країн на 2017 рік (COP 2017), що проходили 20-24 лютого у Вашингтоні.
На закупівлю лікарських препаратів і виробів медичного призначення виділено близько 5,6 млн доларів. Зокрема, на ці кошти буде закуплено 15 тис. курсів антиретровірусної терапії для розширення обсягів лікування, 4 тис. річних курсів для проведення пре-контактної профілактики, а також 100 тис. швидких тестів.
Крім того, майже 6 млн доларів США передбачено на укріплення системи охорони здоров'я.
У 2016 році, в рамках операційного плану країни (COP 2016) Україна отримала 10,6 млн доларів на закупівлю антиретровірусних препаратів та виробів медичного призначення для майже 40 тис. пацієнтів.
У 2015 році в рамках надзвичайного фінансування PEPFAR було виділено близько 10 млн доларів на закупівлю 18 тис. річних курсів АРТ.DT.UA