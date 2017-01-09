США перекидають в Південну Корею 24 ударних вертольота Apache

Вертольоти Apache в першу чергу призначені для боротьби з танками та іншою бронетехнікою.

Apache прибудуть на південнокорейські бази на цьому тижні militarydesktop.com

США розмістять в період з середи по п'ятницю в Південній Кореї 24 ударних вертольоти McDonnell Douglas AH-64 Apache.

Вісім вертольотів буду розміщені на базі "Кемп Хамфриз" і 16 - на авіабазі "Сувон".

Останні будуть перебувати там тимчасово, поки в "Кемп Хамфриз" не закінчать будівництво нового стоянкового майданчика (приблизні терміни – жовтень 2017 року).

"Розгортання в Південній Кореї цього підрозділу говорить про прихильність США своїх обов'язків союзника та дозволить ще більше зміцнити військовий альянс двох країн", - говориться в повідомленні Міноборони країни.

McDonnell Douglas AH-64 Apache - основний ударний вертоліт Армії США з середини 1980-х років. Ці вертольоти в першу чергу призначені для боротьби з танками та іншою бронетехнікою.

Раніше КНДР заявила про готовність до пуску міжконтинентальної балістичної ракети. "МБР буде пущена в будь-який час і з будь-якого місця, визначеного верховним командуванням", - йдеться в заяві, поширеній по каналах Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК). У теж час глава Пентагону США Ештон Картер назвав можливість створення ядерної зброї і програму протиракетної оборони КНДР серйозною загрозою для США. Він також заявив про те, що його країна готова збити ракету Північної Кореї в разі її запуску або випробування "якщо вона буде спрямована на нашу територію або на територію наших друзів і союзників".

Як повідомлялося, в кінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.