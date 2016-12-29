Справу про вбивство патрульних у Дніпрі передадуть до суду на початку 2017 року

В поліції запевнили, що у слідства немає проблем з доказовою базою.

Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних наближається до завершення Національна поліція України

Слідство має намір передати до суду справу проу Дніпрі в найближчим часом, заявив начальник Дніпропетровського обласного управління поліції Ігор Репешко.

"Проблем з доказовою базою там немає. Думаю, після новорічних свят усі матеріали розслідування будуть передані", – сказав Репешко журналістам у четвер, 29 грудня, передає "Радіо Свобода".

Нагадаємо, в листопаді суд у Дніпрі продовжив арешт Олександра Пугачова, якого підозрюють у вбивстві двох патрульних поліцейських в Дніпрі, на два місяці. Перед цим йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці.

Нагадаємо, вранці 25 вересня у Дніпрі водій автомобіля Citroen застрелив патрульного поліцейського Артема Кутушєва, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Працівник патрульної поліції загинув на місці, а його напарниця Ольга Макаренко отримала поранення. Згодом вона померла у лікарні під час операції. Кутушев виховував трирічну доньку, Макаренко - двох синів.

У вбивстві патрульних підозрюють 33-річного жителя міста Торез Донецької області Олександра Пугачова. Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що Пугачов є колишнім бійцем батальйону "Торнадо".