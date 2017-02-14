Справа Сущенка є політичною — МЗС

У МЗС України мають намір далі боротися за звільнення журналіста та інших заручників Кремля.

У МЗС України назвали справу журналіста Сущенка політичною Укрінформ

В Міністерстві закордонних справ України назвали зрежисованою і політичною справу українського журналіста, якого утримують в РФ і звинувачують у шпигунстві.

"Абсолютно зрежисована політична справа. Але будемо боротися і далі за звільнення Романа Сущенка та інших заручників Кремля", - написала речник МЗС України Мар'яна Беца в Twitter сьогодні, 14 лютого.

Абсолютно зрежисована політична справа.Але будемо боротись і далі за звільнення Р.Сущенка та інших заручників Кремля https://t.co/cDZTN7hvoO — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 14 лютого 2017 р.

Сьогодні, 14 лютого, суд Москви відхилив апеляційну скаргу сторони захисту українського журналіста Романа Сущенко, якого утримують у Лефортовському СІЗО ФСБ столиці РФ, на продовження арешту до 30 квітня 2017 року.

У жовтні минулого року Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство".

На поточний момент Сущенко внесли в список з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.