Спостерігачі ОБСЄ зафіксували машину "вантаж 200" на кордоні з Росією

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Збільшилася кількість людей у камуфляжі, які перетинали кордон з Росії на окупованих територіях.

Місія ОБСЄ зафіксувала машину "вантаж 200" на кордоні з РФ OSCE

Місія ОБСЄ помітила на непідконтрольному Україні контрольно-пропускному пункті з Росією машину з написом "вантаж 200" і кілька швидких.

"Так 21 грудня в 16.09 на пункті "Донецьк" був зафіксований мікроавтобус з українськими номерами, який перетинав кордон з РФ в Україну. Водій був у камуфляжі. На мікроавтобусі був знак "Вантаж 200", а також написи: "Анубіс", - йдеться в щотижневому звіті місії ОБСЄ, яка спостерігає за пунктами Гуково та Донецьк (РФ) на кордоні з окупованими територіями РФ.

Спостерігачі не змогли визначити, чи були всередині труни.

Крім того, на наступний день ОБСЄ зафіксувала на тому ж пропускному пункті мікроавтобус з українськими номерами і написом "Похорон", який перетнув кордон з України в РФ.

Також протягом 21 та 22 грудня на КП "Донецьк" прибували швидкі, як з території України, так і з території Росії. 22 грудня спостерігачі зафіксували, як "швидка" з номерами "ЛНР" проїхала на територію РФ, а через годину повернулася в Україну.

Крім того, згідно з даними місії з 20 по 27 грудня збільшилася кількість людей у камуфляжі, які перетинали кордон з Росії на окупованих територіях. Також збільшилася кількість мікроавтобусів, які рухалися з РФ на окуповані території.

На сайті компанії "Анубіс" зазначено, що компанія надає послуги репатріації в тому числі - "вантажу 200".

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".