Спостерігачі ОБСЄ помітили гаубиці бойовиків під Ясинуватою

Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував наявність у окупантів забороненого озброєння.

Спостерігачі ОБСЄ виявили важке озброєння окупантів osce.org

В рамках здійснення контролю за відведенням озброєння від лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ)зафіксували наявність у бойовиків важкого озброєння, йдеться в звіт місії.

Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував три самохідні гаубиці 21С "Гвоздика" калібру 122 мм на південь від підконтрольної бойовикам Ясинуватої у неділю, 15 січня.

У Світлодарську спостерігачі бачили сліди БМП, спрямовані на південний схід. Поряд із Кадіївкою члени місії виявили кілька свіжих слідів від БМП. Поруч зі Сміливим спостерігачі зафіксували свіжі сліди, за попередніми даними залишені танком Т-64.

Місія також зазначила наявність озброєння, яке не може бути розглянуто як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають установленим 16 жовтня 2015 року нормам.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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