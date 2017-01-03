Спостерігачі ОБСЄ не потрапили на ділянки розведення сил у Донбасі

Військовослужбовці ЗСУ і бойовики "Л-ДНР" не змогли гарантувати їх безпеку через наявність на ділянках мін.

Бійці ЗСУ і бойовики не змогли гарантувати безпеку членів СММ ОБСЄ Українська місія в ОБСЄ/Twitter

Спостерігачіне змогли потрапити на ділянки розведення сил і засобів у зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.

"Сьогодні знову обмежено доступ СММ ОБСЄ", - повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в Facebook.

Представники місії повинні були відвідати Первомайськ, Золоте, Станицю Луганську, Петровське та Богданівку, але ані бійці Збройних Сил України, ані бойовики так званих "Л-ДНР" не змогли гарантувати їх безпеку через наявність на ділянках мін.

"Доступ СММ до всіх трьох ділянок, як і раніше, обмежений, але місія здатна здійснювати часткову роботу щодо їх моніторингу", - наголошується в повідомленні.

Спостерігачі закликали членів Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) забезпечити безпеку представникам ОБСЄ в Донбасі і зайнятися роботою з координації розмінування.

"СММ готова здійснювати моніторинг, але потрібен доступ", - підкреслюється в повідомленні прес-служби.

Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим дотримувався тиші близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ВСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".