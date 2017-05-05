Спійманого на 250 тисяч євро хабара сільського голову залишили в СІЗО

Голови сільської ради Мартусівки на Київщині відсторонили від посади на час слідства.
Колегія суддів розглянула апеляційну скаргу захисту підозрюваного Василя Косовця у четвер, 4 травня, і залишила її без задоволення.
Рішення Голосіївського районного суду Києва від 14 квітня, згідно з яким сільського голову відсторонили від посади, вилучили у нього службове посвідчення і заарештували на 60 днів, залишилося в силі.
Нагадаємо, 20 березня оперативники СБУ при процесуальному керівництві прокуратури Києва затримали сільського голову Мартусівки Василя Косовця під час одержання великого хабара у робочому кабінеті.
За даними слідства, сільський голова отримав 250 тисяч євро від представника будівельної компанії за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 4 га
Вся сума хабара була передана зловмиснику в приміщенні сільради, де і було проведено затримання. Суд заарештував підозрюваного на 60 днів з можливістю внесення 5 мільйонів гривень застави.DT.UA