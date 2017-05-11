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Співробітники пропагандистських ЗМІ бойовиків залишилися без зарплати - ІС

11 травня в 12:57

"Націоналізований" терористами концерн телерадіомовлення не платить податки в "бюджет ДНР".

радио
Проросійська пропаганда в Донбасі вигідна не для всіх
3dnews.ru
Об'єкти "державного підприємства ДНР" "Радіотелевізійного передавального центру" (колишній Концерн РРТ) на тимчасово окупованих територіях Донецької області з 1 лютого не сплачують кошти за  спожиті послуги ЖКГ і не платять податки в "бюджет" терористичної організації "ДНР", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Крім того, станом на середу, 10 травня, співробітникам "націоналізованого" бойовиками концерну не виплачена в повному обсязі заробітна плата за березень – квітень.

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Нагадаємо, раніше для забезпечення телерадіотрансляції на окуповані території Донбасу з Росії були завезені десять FM-радіопередавачів і потужний телевізійний передавач.

Крім того, було оголошено набір працівників у "держпідприємство ДНР" "Радіотелевізійний передавальний центр". Серед вже набраного персоналу опинилися родичі керівництва апарату підприємства та співробітники "міністерства зв'язку ДНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДНР бюджет співробітники податки підприємства бойовики Донбас зарплата ЗМІ пропаганда
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