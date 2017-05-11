Співробітники пропагандистських ЗМІ бойовиків залишилися без зарплати - ІС

"Націоналізований" терористами концерн телерадіомовлення не платить податки в "бюджет ДНР".
Крім того, станом на середу, 10 травня, співробітникам "націоналізованого" бойовиками концерну не виплачена в повному обсязі заробітна плата за березень – квітень.
Нагадаємо, раніше для забезпечення телерадіотрансляції на окуповані території Донбасу з Росії були завезені десять FM-радіопередавачів і потужний телевізійний передавач.
Крім того, було оголошено набір працівників у "держпідприємство ДНР" "Радіотелевізійний передавальний центр". Серед вже набраного персоналу опинилися родичі керівництва апарату підприємства та співробітники "міністерства зв'язку ДНР".DT.UA