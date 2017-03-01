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Спецназ поліції виводять з Авдіївки

1 березня в 02:45

Під час другого відрядження бійцям не довелося надавати допомогу в екстреній евакуації мирних громадян.

Корд1 спецназ полиции укр
КОРД залишає Авдіївку
Апостроф
Бійці спецпідрозділу поліції КОРД, які перебували в Авдіївці (Донецька область) під час активних обстрілу міста бойовиками, повертаються в місця постійної дислокації.

"Бійці спецпідрозділу несли службу виключно в нічний час. Вони патрулювали вулиці, щоб не тільки запобігти факти мародерства та інших правопорушень, але і миттєво прийти на допомогу людям у разі необхідності. Черговий екіпаж на броньованому автомобілі "Варта" був готовий вирушити в будь-яку точку Авдіївки, щоб у разі артилерійського обстрілу евакуювати людей. На щастя, в ці дні таких випадків не було, тоді, коли під час минулого відрядження КОРДівці тричі рятували людей таким чином", - повідомляє прес-служба Управління Нацполиции в Донецькій області.

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У повідомленні також наголошується, що з початку загострення ситуації в Авдіївці, в результаті обстрілу міста бойовиками, загинули 5 мирних жителів, поранення отримали більше 10 осіб, понад 370 будівель були пошкоджені.

За матеріалами: DT.UA
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