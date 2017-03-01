Спецназ поліції виводять з Авдіївки

Під час другого відрядження бійцям не довелося надавати допомогу в екстреній евакуації мирних громадян.

КОРД залишає Авдіївку Апостроф

Бійці спецпідрозділу поліції КОРД, які перебували в Авдіївці (Донецька область) під час активних обстрілу міста бойовиками, повертаються в місця постійної дислокації.

"Бійці спецпідрозділу несли службу виключно в нічний час. Вони патрулювали вулиці, щоб не тільки запобігти факти мародерства та інших правопорушень, але і миттєво прийти на допомогу людям у разі необхідності. Черговий екіпаж на броньованому автомобілі "Варта" був готовий вирушити в будь-яку точку Авдіївки, щоб у разі артилерійського обстрілу евакуювати людей. На щастя, в ці дні таких випадків не було, тоді, коли під час минулого відрядження КОРДівці тричі рятували людей таким чином", - повідомляє прес-служба Управління Нацполиции в Донецькій області.

У повідомленні також наголошується, що з початку загострення ситуації в Авдіївці, в результаті обстрілу міста бойовиками, загинули 5 мирних жителів, поранення отримали більше 10 осіб, понад 370 будівель були пошкоджені.