Сьогодні в Києві очікуються сильні снігопади

У зв'язку з погіршенням погодних умов, з ранку понеділка в'їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежено.

У Києві знову йде сніг КМДА

За прогнозами Укргідрометцентру, 6 лютого вслід очікувати сильних снігопадів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, вночі вірогідний приріст висоти снігового покриву складе 1,5-2 см, вдень – 2-3 см. Температура вночі опуститься до 7-9 градусів морозу, вдень – до 5-7 градусів.

Наголошується, що у зв'язку з погіршенням погодних умов, з шостої ранку 6 лютого в'їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежено.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з різким зниженням температури в Україні, відбір газу з підземних сховищ для потреб споживачів було збільшено на 42% – до 78 млн кубометрів на добу.