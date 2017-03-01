Сьогодні в Києві очікується до 13 градусів тепла

За прогнозами синоптиків, перший день весни буде для столиці теплим та без опадів.

До столиці прийшла весна nkul.livejournal.com

Днем першого березня температура повітря всягне 11-13 градусів тепла, а вночі – опускалася до 2-4 градусів, свідчать дані Укргідрометцентру.

Згідно з інформацією на сайті установи, опадів не очікується. Вітер південний, його швидкість може сягати позначки в 7-12 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:43, і зайде у 17:39. Світловий день становитиме 10 годин 56 хвилин.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, починаючи з 18 лютого середньодобова температура у Києві щодня перевищувала 0°. Це означає, що метеорологічна весна прийшла до Києва на 11 днів раніше календарної.