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Сьогодні в Києві очікується до 13 градусів тепла

1 березня в 09:31

За прогнозами синоптиків, перший день весни буде для столиці теплим та без опадів.

Заморозки весна
До столиці прийшла весна
nkul.livejournal.com
Днем першого березня температура повітря в Києві сягне 11-13 градусів тепла, а вночі – опускалася до 2-4 градусів, свідчать дані Укргідрометцентру.

Згідно з інформацією на сайті установи, опадів не очікується. Вітер південний, його швидкість може сягати позначки в 7-12 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:43, і зайде у 17:39. Світловий день становитиме 10 годин 56 хвилин.

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Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, починаючи з 18 лютого середньодобова температура у Києві щодня перевищувала 0°. Це означає, що метеорологічна весна прийшла до Києва на 11 днів раніше календарної.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ град температура
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