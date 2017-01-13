Сьогодні українці святкують Щедрий вечір

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У народі 13 і 14 січня ще називають днями Меланки і Василя, які завершують малий святковий цикл зустріччю Старого Нового року.

Щедрівки - величальні українські народні обрядові пісні

В Україні у п'ятницю, 13 січня, зустрічають Старий Новий рік. Щедрий вечір - народне свято слов'ян, що йде корінням вглиб дохристиянської історії. Традиція відзначати Старий Новий рік виникла після 1918 року, коли було введено нове літочислення. Різниця між юліанським календарем ("старим стилем") і григоріанським календарем ("новим стилем") становить 13 днів, завдяки чому і з'явився Старий Новий рік.

У християнській традиції свято приурочене пам'яті преподобної Меланії Римлянки, жила в Римі в IV-V століттях.

Меланія була дочкою римського сенатора, якій у спадок дісталося багатство батька. Свята вирішила присвятити своє життя слідування вченню Христа. Її стан витрачалося на місіонерську діяльність, створення громад і монастирів. Разом з чоловіком служителька поширювала Заповіт серед безлічі народів. День її смерті (13 січня - 31 грудня за церковним календарем) став пам'ятною датою в православній традиції. Згодом релігійні обряди змішалася з язичницькими, що дійшли до наших днів.

Назва Васильєв вечір свято отримало на честь пам'яті про Святого Василя Великого, одному з великих каппадокійців (видатних діячів, чия інтерпретація вчення користується авторитетом), якого церква вшановує 14 січня (1 січня за старим стилем).

Відповідно до української новорічної традиції, вечір з 13 на 14 січня називають Щедрим, тому що до нього готують щедрий святковий новорічний стіл: вдруге протягом зимових свят вариться кутя, але вже скоромна, а на столі повинні переважати м'ясні страви (ковбаси, смажене м'ясо, печеня і т. п.). До багатого столу готують також млинці, пироги з сиром, м'ясом, вареники зі сметаною.

Головне святочне дійство Щедрого вечора це - щедрування. Як тільки починає сутеніти, групи щедрувальників, переважно молодь, влаштовують величальні новорічні обходи і поздоровлення, під час яких піснями славлять господарів, бажають їм здоров'я й достатку на весь рік, за що і отримують щедру нагороду.

Щедрівки відрізняються від колядок неодмінним приспівом "Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я".