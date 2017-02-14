Сьогодні попрощалися з генерал-полковником Воробйовим

Ректор університету помер на робочому місці.

В Києві попрощалися з генерал-полковником Василь Артюшенко DT.ua

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбулася церемонія прощання з ректором університету, генерал-полковником Геннадієм Воробйовим

Генерал-полковник Геннадій Воробйов помер 11 лютого на робочому місці.

Колишній перший заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-полковник Геннадій Воробйов раптово помер у своєму кабінеті ректора Національної академії оборони 11 лютого 2017 року.

У 2009-2014 роках генерал Геннадій Воробйов обіймав посаду командувача Сухопутних військ. За інформацією прес-служби президента України, "16 січня 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану".

З початком агресії проти України Воробйов брав участь у розробці багатьох військових операцій, в тому числі під Дебальцево, будучи першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил. Більше двох років війни прослужив Україні безпосередньо на передовій.

21 травня 2016 року міністр оборони України Степан Полторак представив Воробйова на посаді в. о. начальника Національного університету оборони України ім. Черняховського.