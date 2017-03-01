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Сьогодні КПВВ в Донбасі переходять на весняний режим роботи

1 березня в 11:31

За минулу добу лінію розмежування у Донбасі через КПВВ перетнули 23 тисячі осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів.

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КПВВ в Донбасі переходять на весняний режим роботи з 1 березня
Фото: Держприкордонслужба України
З сьогоднішнього дня контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донбасі переходять на весняний період роботи, який передбачає пропуск осіб та транспортних засобів у нових часових рамках: з 7:00 до 18:30.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі України, вранці 1 березня на контрольних пунктах в районі проведення АТО дозволу на проїзд по обидві сторони лінії розмежування очікували понад 600 транспортних засобів: біля КПВВ "Майорське" – 20 на в'їзд, 115 – на виїзд; на КПВВ "Мар'їнка" – 250 на в'їзд, 100 – на виїзд; на КПВВ "Новотроїцьке" – 30 на в'їзд, 5 – на виїзд; біля КПВВ "Гнутове" – 150 на в'їзд, 15 – на виїзд.

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За минулу добу через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування у Донбасі перетнули 23 тисячі чоловік і 3,6 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, в грудні на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" запрацював новий логістичний центр, , який своїми силами відкрили підприємці Бахмутчины.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Донбас транспорт весна
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