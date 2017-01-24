Соціологи виміряли рівень смутку та безнадії в українському суспільстві

Поганий настрій властивий респондентам з поганим здоров'ям і незадовільним соціальним статусом.

У бідних поганий настрій буває частіше, ніж у багатих, з'ясували українські соціологи Андрій Товстиженко, DT.UA

Протягом останнього місяця 8% опитаних українців працездатного віку відчували смуток і безнадію майже кожен день, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 23% повідомили про такі відчуття кілька разів на тиждень, майже половина (44%) - кілька разів на місяць. У той же час чверть респондентів (25%) не помічали за собою поганого настрою останнім часом.

Протягом останнього місяця 5% відчували самотність майже щодня, 12% - кілька разів на тиждень, 28% - кілька разів на місяць, більше половини (54%) не відчували самотність протягом останнього місяця взагалі.

Чим старші респонденти, чим гірше стан здоров'я вони і чим менше рівень доходу, тим частіше вони відчували тугу, печаль і мали поганий настрій. Така ж тенденція спостерігається і для тих, хто має нижчий соціальний статус, менш виражене відчуття контролю над своїм життям і рівень задоволеності ним.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 1-10 грудня 2016 року серед 1580 працездатних українців (чоловіки - віком 18-65 років, жінки - 18-60 років) методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

За даними опитування КМІС, проведеного в грудні 2016 року щасливими або скоріше щасливими почувалися 54% жителів України, 25% відчували себе частково щасливими, частково ні, і 19% - нещасливими або швидше нещасливими,