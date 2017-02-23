Слідчі відтворили деталі перестрілки поліцейських в Княжичах

На місці події зібрали всіх його уцілілих учасників.

У Княжичах відтворювали перестрілку Ivan Stupak / Facebook

В селищі Княжичі Київської області слідчі провели відтворення перестрілки між співробітниками поліції охорони і спецпродразделения КОРД, в результаті якої загинуло п'ятеро поліцейських.

Слідчий експеримент проводився з усіма учасниками подій тієї трагічної ночі. Досі їх допитували поодинці – в середу , 22 лютого, зібрали усіх разом на місці перестрілки.

"До себе близько не підпускали - тільки чути було, як експерти задають їм уточнюючі питання. Вони намагалися максимально відтворити обставини трагедії до дрібниць, навіть снігом посипали дорогу. В той день вона була засніжена, отже коли світили фари, сніг міг відсвічувати, а значить машини було добре видно", - повідомляє "ТСН".

У ніч на 4 грудня 2016 року під час спецоперації по затриманню грабіжників в селі Княжичі Броварського району Київської області через неузгоджені дії загинули два співробітники поліції охорони, двоє поліцейських і боєць спецпідрозділу КОРД. Після цього в Києві затримали вісім підозрюваних в організації ОЗУ, під час стеження за якою сталася перестрілка між співробітниками поліції.

Як повідомив вр. в. о. Нацполиции Вадим Троян, злочинна група, за якою велося спостереження, складалася з раніше судимих за розбій осіб, колишніх співробітників правоохоронних органів, а також осіб, близьких до правоохоронної системи.

Розслідування загибелі поліцейських доручили Генеральній прокуратурі. Учасників спецоперації на час розслідування відсторонили від роботи.