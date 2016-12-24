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Скаути передали Вифлеємський вогонь киянам

24 грудня в 01:15

Урочиста церемонія відбулась у національному заповіднику "Софія Київська".

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Фото Василь Артюшенко, DT.UA

Скаутська організація "Пласт" передала киянам Вифлеємський Вогонь Миру. Урочиста церемонія відбулася в національному заповіднику "Софія Київська" у п'ятницю, 23 грудня.

Нагадаємо, 16 грудня пластуни передали лампаду з Вифлеємським Вогнем президентові України Петру Порошенку, а 22 грудня – відвідали Верховну Раду.

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У листопаді вогонь з місця народження Ісуса Христа у Віфлеємі традиційно доставляють до Європи літаком австрійські скаути. З Відня він передаються з рук у руки за допомогою "скаутської естафети". У середині грудня вогонь передають найбільшій українській скаутської організації "Пласт". Акція традиційно проводиться з 1988 року.

Віфлеємської Вогонь Миру є символом світло тепла, миру, злагоди, надії і єдності християн усього світу. Вогонь також передають дітям, які святкують Різдво не вдома – у лікарнях, інтернатах, сирітських притулках.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ Пласт
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