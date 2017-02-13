Бігун відмовився уточнити, був це прем'єр-міністр чи президент країни.

В МВС Білорусі заявили, що скасування депортації Жадана з Білорусі приймалося на найвищому рівні МЗС України

Рішення проз Білорусі приймали "на найвищому рівні", заявив начальник департаменту громадянства та міграції МВС Білорусі Олексій Бігун.

Бігун відмовився уточнити, був це прем'єр-міністр чи президент країни, передає білоруська служба "Радые Свабода".

Також він підтвердив, що Жадан є у списках осіб, яким заборонено в'їзд до Росії, а Білорусь перебуває в одній візовій зоні з РФ.

Бігун зазначив, у Білорусі все-таки можуть пропустити в свою державу іноземців, які перебувають під забороною в'їзду до Росії, але таке рішення приймається після цільового звернення особи.

Раніше український письменник Сергій Жадан повідомив, що його затримали в Мінську, протримали ніч в камері, після чого заборонили в'їзд в республіку на невизначений термін. За словами Жадана, це пов'язано з тим, що його підозрюють в Росії в "терористичній діяльності", а Білорусь перебуває з РФ в одній візовій зоні.