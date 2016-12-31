Система е-декларування опинилася під загрозою

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Через великий наплив користувачів система може "лягти" навіть у перші дні 2017 року.

Система е-декларацій може дати збій Василь Артюшенко, DT.UA

Держпідприємство "Українські спеціальні системи" (УСС) заявило про можливі проблеми в роботі системи електронного декларування доходів державних службовців.

Як повідомляється на сайті підприємства, яке обслуговує систему, можливий збій у зв'язку з другим етапом електронного декларування, який починається 1 січня 2017 року. Декларантами на цьому етапі можуть стати понад 2 млн чоловік.

"Державне підприємство "Українські спеціальні системи", яке рішенням НАПК визначено адміністратором Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформує, що при такому збільшенні навантаження на ресурси Реєстру стабільність його роботи під загрозою", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що в діючій конфігурації Реєстру декларацій наявні ресурсні можливості дозволяють проводити до 5 тис. одночасних сесій і зберігати й обробляти до 1 млн декларацій на рік.

"Очікується, що з 1 січня кількість одночасних сесій може вирости до 70 тис. і бути на порядок вище в дні пікових навантажень, а саме - в кінці строку подання електронної декларації. Кількість декларацій на другому етапі е-декларування (до 1 квітня) може досягти 2,5 млн", - заявили в "УСС".

"Змушені констатувати, що наявні ресурси, обладнання Реєстру не дозволяють забезпечити належні умови його роботи на другому етапі е-декларування. Час, виділений державою і суспільством на підготовку Реєстру до другого етапу надання е-декларацій, вже майже вичерпано, але жодна проблема не вирішена", - відзначили в "УСС".

У другому етапі повинні будуть показати свої доходи всі чиновники, аж до пересічних, а також керівники державних і комунальних підприємств.

Як написало раніше агентство Reuters в статті "Україна шокована деклараціями чиновників", антикорупційна реформа в Україні, яка зобов'язала чиновників задекларувати своє багатство онлайн, показала величезну різницю між багатством політиків і тих, кого вони представляють. Так, 30 жовтня в Україні завершився перший етап подачі е-декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, хто займає відповідальне і особливо відповідальне становище. За підрахунками "Опори", станом на 31 жовтня загальні задекларовані народними депутатами грошові активи досягли показника в 11,993 млрд на гривневому еквіваленті.

Так, згідно з декларацією, Петро Порошенко отримав близько 48,7 млн ​​гривень інвестиційного прибутку на курсовій різниці при погашенні облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в 2015 році. Також виявилося, що у президента України Петра Порошенка є вілла на середземноморському узбережжі Іспанії, яка не вказана в його електронній декларації. Вона зареєстрована на приналежну Порошенко фірму Feruvita SL.

За результатами аналізу е-декларацій НАБУ вже зареєструвало 10 кримінальних проваджень.

Докладніше читайте у статті DT.UA "Знову за старе: головні події 2016-го року"